Benzinde zam furyası devam ediyor: 'Fiyatlar 50 TL'ye doğru gidecek'

31 Mayıs 2022 Salı, 16:47

Benzin ve mazot fiyatlarının pek çok ürünün fiyatını etkilediğini belirten ekonomist Selçuk Geçer, benzin ve motorin fiyatlarının Türkiye'de ciddi bir enflasyonist etkiye sahip olduğunu söyledi.

50 LİRAYA DOĞRU GİDECEK

TELE1 Televizyonu'ndaki 'Gün Ortası' programında açıklamalarda bulunan Geçer, Rusya - Ukrayna savaşının başlaması ile dünyada petrol fiyatlarının arttığını belirterek, "Türkiye'de savaştan önce benzin ve mazot fiyatlarına enflasyona bağlı olduğu söylenen bir zam yapılmıştı. Sonrasında da benzin ve mazot fiyatlarındaki artış devam etti. Yeni zamlar almaya devam ediyoruz. Petrol fiyatları 90 dolardan 138 dolara giderken bir zam furyası oldu. Ordan 103 dolara düştü. Bu dönemde minimum indirimler yapıldı ama yine de genel itibarıyla zamlar yapıldı. Şimdi petrol fiyatları 103 dolardan 124 dolara gidiyor ve çift katmerli bir zam furyası daha yaşıyoruz. Nereye kadar gidecek bu? 30 liraları geçecek 50 liralara doğru gidecek" dedi.

BUNU NİYE YAPIYORLAR?

Cari açığın kontrolden çıktığını ve bütçe açığının her geçen gün arttığını vurgulayan Geçer, turizm gelirlerinin bu durumu toparlamaya yetmeyeceği için devletin ÖTV KDV'den vazgeçemeyeceğini vurgulayarak gizli bir vergi artırımı yapıldığını, yani devletin bunu vergi toplamak için yaptığını belirtti.

FİYAT YÜKSELMESİ İŞLERİNE GELİYOR

Geçer bu durumu şu sözlerle anlattı:

"Devlet ÖTV ve KDV'den vazgeçemez. Vazgeçmek istese fiyatların bu kadar yükselmesine izin vermez. Şöyle düşünün aslında ÖTV ve KDV fiyatlarını artırıyor fiyatları artırarak. Gizli bir vergi artımı gerçekleştiriliyor. 10 lirayken 2 lira vergi alıyorsa 20 lira olduğunda 4 lira vergi alıyor. Dolayısıyla bu fiyat yükselmesi işlerine geliyor şimdilik"