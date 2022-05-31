Son Dakika: Benzin ve motorine büyük zam yolda!
Akaryakıt fiyatlarına üst üste zam gelmeye devam ediyor. Bu gece itibariyle benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam bekleniyor.
Döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında, bu gece itibariyle benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam beklendiğini belirtti.
Yine akaryakıta zam geliyor!— Burhanettin Bulut (@eczburhan) May 31, 2022
Bu gece itibariyle benzine 1 lira 10 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam bekleniyor. #Benzin #Motorin #AkaryakıtZammı
Geçen günlerde benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş artmıştı. 27 Mayıs'ta benzine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.
YÜZDE 224 ORANINDA ZAM
Benzinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,72 TL, yıl başında 12,29 TL idi. Benzine son bir yılda yüzde 224, yıl başından bu yana yüzde 103 oranında zam geldi.
Motorinin litre fiyatı İstanbul'da bir sene önce 7,20 TL, yıl başında 11,43 TL idi. Motorine son bir yılda yüzde 239, yıl başından bu yana yüzde 113 oranında zam geldi.
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