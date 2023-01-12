Benzine büyük zam!
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19.70 liraya yükselecek.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği yapılmadı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 18.90 liradan satılıyor.
Zam sonrası benzinin litre fiyatı ortalama 19.70 liraya yükselecek.
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