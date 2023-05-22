Benzine dev zam geliyor!

Yayınlanma: 22.05.2023 - 09:57

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:03

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor.

23 Mayıs 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere benzine 77 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Zammın ardından benzin fiyatı ortalama olarak İstanbul'da 20.58 TL, Ankara'da 20.94 TL, İzmir'de ise 20.93 TL’ye yükselecek.