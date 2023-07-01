Benzine dev zam yolda!
4 Temmuz itibarıyla benzin grubunda 2 lira 11 kuruş zam bekleniyor.
Benzinde 4 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 11 kuruş zam bekleniyor.
Foreks Haber'in aktardığına göre, salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,11 TL fiyat artışı bekleniyor.
Söz konusu tarihte motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzin fiyatları
• İstanbul 24,08 TL
• Ankara 24,53 TL
• İzmir 24,55 TL
Motorin fiyatları
• İstanbul 23,87 TL
• Ankara 24,32 TL
• İzmir 24,43 TL
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