Benzine indirim pompaya yansıdı! 31 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
Petrol fiyatları yükselişle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim geldi. 31 ağustos 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim geldi. Fiyat değişikliği pompaya yansıdı.
Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.
Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.
Seçimlerden önce benzin fiyatları 19.81 TL; motorin fiyatları 18.59 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul'da motorin litre fiyatı 37.89 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.81 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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