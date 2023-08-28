Esenyurt'ta camını kıramadıkları lokantayı benzin döküp yaktılar
İstanbul Esenyurt'ta iki şüpheli, cadde üzerindeki lokantanın camlarını kırmaya çalıştı. Camları kıramayan şüpheliler, yanlarında getirdikleri benzin ile iş yerini yaktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda, pazar günü sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, lokanta olarak işletilen iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz iki kişi, etrafı kontrol ettikten sonra yanlarında getirdikleri balyoz ile lokantanın camlarını kırmaya çalıştı.
BENZİN DÖKÜP YAKTILAR
Camları kıramayınca şüpheliler, yanlarında getirdikleri benzini, lokantanın önündeki ahşap korkuluklara dökerek yaktılar. Bir anda alevlerin yükselmesi ile iki şüpheli geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştılar.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Olay sırasında cadde üzerinde devriye halindeki polis ekipleri, yangını fark ederek site güvenliğine ve itfaiyeye haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine çağırdığı itfaiye ekibi yangına kısa sürede müdahale etti.
Şüphelilerin benzin döküp lokantayı yakmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"CAM KIRILMAYINCA BİR BUÇUK LİTRE BENZİN İLE GELİYORLAR"
Lokanta sahibi Metin Kaya "Cumartesi saat 05.10 saatlerinde alarm çaldı, alarmla uyandığımda dükkânın girişinde bir görüntü olduğunu fark ettik, zorlama olduğunu fark ettik. Akabinde güvenlik aradı, dükkânımızda yangın olduğunu acilen gelmemiz gerektiğini söyledi, biz de hemen geldik. Geldiğimizde itfaiye gelmişti, polis ekipleri gelmişti. Onlar müdahale etmişler, söndürmüşlerdi. İki kişi geliyor araba ile yanaşıyorlar, balyoz ile camı kırmaya çalışıyorlar, kıramıyorlar. Cam kırılmayınca bir buçuk litre benzin ile dışarıdaki reklam tabelalarımıza ahşaplara döküyorlar, çakmağı vurup gidiyorlar. Kimdir, nedir, neyin nesidir de bilmiyoruz, en kısa sürede inşallah yakalanırlar" ifadelerini kullandı.
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