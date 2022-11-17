Benzine indirim pompaya yansıdı: Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Kasım 2022)
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Benzine gece yarısı indirim geldi. İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?
Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.
Benzine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliği, pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 24.79
Benzinin litresi 21.93
Ankara
Motorin litresi 24.94
Benzinin litresi 22.11
İzmir
Motorin litresi 24.96
Benzinin litresi 22.09
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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