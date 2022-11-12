Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (12 Kasım 2022)
Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan oynaklığın etkisiyle benzin ve motorin fiyatları merak konusu.Motorine salı günü geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.56 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 26.33
Benzinin litresi 22.68
Ankara
Motorin litresi 26.48
Benzinin litresi 22.86
İzmir
Motorin litresi 26.49
Benzinin litresi 22.85
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- Erzincan'da korkutan deprem
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- 'Evrim bir delile dayanmıyor'
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!