Benzine indirim pompaya yansıdı: Güncel benzin ve motorin fiyatları (19 Kasım 2022)
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Benzine indirim geldi. İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?
Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.
Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.
Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri, pompa fiyatlarına yansıdı.
Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 24.79
Benzinin litresi 21.19
Ankara
Motorin litresi 24.94
Benzinin litresi 21.37
İzmir
Motorin litresi 24.96
Benzinin litresi 21.37
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diyarbakır'a değil Mars’a da götürseler...'
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- İstiklal'deki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
- Taksim'deki saldırıya ilişkin yeni açıklama
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- 'Hanımefendi' geziyor
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'