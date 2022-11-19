Benzine indirim pompaya yansıdı: Güncel benzin ve motorin fiyatları (19 Kasım 2022)

19 Kasım 2022 Cumartesi, 09:21

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye geldi.

Benzine 17 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim gelmişti.

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim geldi. Fiyat değişiklikleri, pompa fiyatlarına yansıdı.

Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12.91 TL; motorinin ise 12.76 TL düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorinin fiyatına yüzde 95 zam yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 24.79

Benzinin litresi 21.19

Ankara

Motorin litresi 24.94

Benzinin litresi 21.37

İzmir

Motorin litresi 24.96

Benzinin litresi 21.37

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.