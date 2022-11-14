Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (14 Kasım 2022)

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:39

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.56 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 26.33

Benzinin litresi 22.68

Ankara

Motorin litresi 26.48

Benzinin litresi 22.86

İzmir

Motorin litresi 26.49

Benzinin litresi 22.85

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.