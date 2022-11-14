Motorine indirim bekleniyor: Güncel benzin ve motorin fiyatları (14 Kasım 2022)
Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor. Motorine salı günü geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
AKARYAKITTA İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1.56 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 26.33
Benzinin litresi 22.68
Ankara
Motorin litresi 26.48
Benzinin litresi 22.86
İzmir
Motorin litresi 26.49
Benzinin litresi 22.85
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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