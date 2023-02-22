Benzine zammın ardından indirim geliyor (22 Şubat 2023)

Benzine dev zamların ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:25
Benzine zammın ardından indirim geliyor (22 Şubat 2023)
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Akaryakıtta son olarak salı benzin fiyatına 1,11 TL, motorin fiyatına 1,21 TL zam gelmişti. 

23 Şubat'tan (yarın) itibaren geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,80 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,90 TL olarak satılıyor.


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