Motorine üst üste üçüncü indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (4 Şubat 2023)

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 12:11

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 12:11

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşalr benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Bugün itibariyle rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

Motorine geçtiğimiz hafta içinde 1 lira 2 kuruş ve 65 kuruş olmak üzere iki kez daha indirim yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 21.15

Benzinin litresi 21.14

Ankara

Motorin litresi 21.45

Benzinin litresi 21.42

İzmir

Motorin litresi 21.49

Benzinin litresi 21.31

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.