Motorine üst üste üçüncü indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (4 Şubat 2023)
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Bugün itibariyle rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda indirim meydana geldi. İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşalr benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Bugün itibariyle rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.
Motorine geçtiğimiz hafta içinde 1 lira 2 kuruş ve 65 kuruş olmak üzere iki kez daha indirim yapılmıştı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 21.15
Benzinin litresi 21.14
Ankara
Motorin litresi 21.45
Benzinin litresi 21.42
İzmir
Motorin litresi 21.49
Benzinin litresi 21.31
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- İki parti kafa kafaya!
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var