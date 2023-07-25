Benzinin ardından LPG'ye de zam bekleniyor

Döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışların etkisiyle bugün gelen benzin zammının ardından otogaza (LPG) da bu gece zam gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 16:52
Benzinin ardından LPG'ye de zam bekleniyor
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Dolar kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış, yakıt fiyatlarına da yansıyor.

21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi. 

Benzinin litre fiyatı 25 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 TL artış gerçekleşti. Fiyatlar pompaya yansıtıldı.

Daha önce zam yapılan motorinde ise fiyatlar sabit kaldı. 

Son zamla beraber benzin fiyatı son 2 ayda yüzde 70 artmış oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre otogaza (LPG)  ise bu gece 24 kuruş zam bekleniyor.

Otogaz fiyatları bayiler, iller ve ilçeler arasında belirgin farklılık gösteriyor. Yaygın bir firmanın fiyatlarına göre, bu geceki zamla birlikte otogazın litre fiyatı ortalama 14 liradan 14,24 liraya yükselecek.


LPG benzin motorin dolar

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