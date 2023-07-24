Benzine yeni zam geliyor! 22 Temmuz 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...
KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 21 Temmuz'da motorine gelen fiyat artışının ardından şimdi de benzin fiyatlarına yarından (25 Temmuz salı) itibaren zam bekleniyor 22 Temmuz 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Mehmet Şimşek’in hazine ve maliye bakanı olması sonrasında ekonomide yaşanan politika değişikliğinin yansımalarına bir yenisi eklendi.
15 Temmuz 2023 tarihli ve 7390 sayılı cumhurbaşkanı kararıyla benzin ve motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 5 TL artırılırken benzine bir zam daha geliyor.
21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzin fiyatlarına ise yarından (25 Temmuz salı) itibaren 2 lira zam geliyor.
Yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL; motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 33.92
Benzinin litresi 34.05
Ankara
Motorin litresi 34.35
Benzinin litresi 34.53
İzmir
Motorin litresi 34.58
Benzinin litresi 34.64
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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