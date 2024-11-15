BES-AR'dan çarpıcı araştırma: Açlık sınırı 29 bin TL'yi aştı!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:59

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:59

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), kasım ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını paylaştı.

BES-AR'ın araştırmasına göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı kasım ayında 29 bin 100 lira olarak belirtildi.

Tek bir bekâr çalışanın yaşam maliyetinin 39 bin 341 lira olduğunu kaydeden BES-AR, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını belirten yoksulluk sınırının 78 bin 617 lira olduğunu ifade etti.

BES-AR, 2024 yılında 17 bin 2 lira alan asgari ücretli 29 bin 100 lira olan açlık sınırının yüzde 71.15 altında ücret aldığını kaydetti.

BES-AR, araştırmasında şunları vurguladı:

- Sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 969 lirayı geçti.

- 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

- Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödemek zorunda kalıyor.

- Büyükşehirlerde kamu emekçileri, barınma ihtiyacını karşılamak için öğrenci evi gibi 3 ya da 5 kişi bir arada yaşamak zorunda kalıyor.