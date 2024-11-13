Lise ve üniversite eğitimini yarıda bırakanların temel gerekçeleri yoksulluk
Araştırmaya göre kız çocuklarının okuldan kopuş nedenleri arasında maddi sıkıntıların yanı sıra aile desteğinin olmaması ve evlilik öne çıkıyor.
Lise ve üniversite eğitimine devam edemeyenlerin yüzde 70’den fazlası, maddi koşulların farklı olması durumunda okulu bırakmayacaklarını söyledi. Eğitimden kopuş nedenleri içinde ekonomik sıkıntıları, aile desteğinin eksikliği ve evlilik izliyor.
Koruncuk Vakfı ile Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Eğitime Erişim: Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi” başlıklı toplantıda konuşan üniversitesi rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim hakkı için büyük emek verildiğini hatırlatarak “Bugün Türkiye’de durum böyle değil. Belli bir aile grubunun üyesi değilseniz iyi bir eğitim alma hakkınız var mı? Büyük bir soru işareti. Sınavlardaki başarınız, sıralamanız aileye bağlı” dedi. Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Dr. Figen Samuray, çok sayıda gencin eğitim hakkından yararlanamadığına dikkat çekerek bu çocuklar için iki ana model uyguladıklarını anlattı.
‘PARA KAZANMAK İÇİN’
Toplantıda, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile GFK tarafından yapılan “Eğitime Erişim” araştırmasının sonuçları da açıklandı.
Rapora göre ilkokul ve ortaokul mezunlarının lise eğitimine devam etmeme nedenleri arasında “ekonomik sıkıntı” ilk sırada geliyor. Kız çocukları için bunu, ailenin izin vermemesi ve evlilik izliyor.
Araştırmanın bazı diğer bulguları şöyle:
- Liseyi bırakanların yüzde 70’den fazlası, üniversite eğitimine devam edemeyenlerin yüzde 77’si, maddi koşulların farklı olması durumunda eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.
- Ailenin okula devam iznini vermesi ve eğitimi tamamlandıktan sonra evlenilmesi halinde üniversiteye devam edeceklerin oranı kızlar arasında daha fazla.
- 18-24 yaş grubunun yüzde 8.3’ü konaklama imkânı olmaması nedeniyle üniversite eğitimine devam etmediğini söyledi.
- Hem lise hem üniversiteye devam edemeyenler için maddi sebepler erkekler arasında daha yüksek. Evlilik ve aile desteğinin eksikliği ise kızlar arasında daha çok. Ancak maddi sebepler, kızlar arasında da eğitime devam edememe sebepleri arasında birinci sırada geliyor. Diğer bir deyişle, hem maddi hem ailevi engellerin baskısı altında kalıyorlar.
- Üniversite eğitimine devam etmeyenler, liseyi yarıda bırakanlara göre bir an önce para kazanmak için okuldan ayrıldıklanı belirtti. Bu da maddi yetersizliklerin ötesinde, çalışma baskısının lise sonrasında daha yaygın bir sebep olduğunu gösteriyor.
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