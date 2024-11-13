Lise ve üniversite eğitimini yarıda bırakanların temel gerekçeleri yoksulluk

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:42

Lise ve üniversite eğitimine devam edemeyenlerin yüzde 70’den fazlası, maddi koşulların farklı olması durumunda okulu bırakmayacaklarını söyledi. Eğitimden kopuş nedenleri içinde ekonomik sıkıntıları, aile desteğinin eksikliği ve evlilik izliyor.

Koruncuk Vakfı ile Kadir Has Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Eğitime Erişim: Sivil Toplum Kuruluşlarının Etkisi” başlıklı toplantıda konuşan üniversitesi rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim hakkı için büyük emek verildiğini hatırlatarak “Bugün Türkiye’de durum böyle değil. Belli bir aile grubunun üyesi değilseniz iyi bir eğitim alma hakkınız var mı? Büyük bir soru işareti. Sınavlardaki başarınız, sıralamanız aileye bağlı” dedi. Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Dr. Figen Samuray, çok sayıda gencin eğitim hakkından yararlanamadığına dikkat çekerek bu çocuklar için iki ana model uyguladıklarını anlattı.

‘PARA KAZANMAK İÇİN’

Toplantıda, Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile GFK tarafından yapılan “Eğitime Erişim” araştırmasının sonuçları da açıklandı.

Rapora göre ilkokul ve ortaokul mezunlarının lise eğitimine devam etmeme nedenleri arasında “ekonomik sıkıntı” ilk sırada geliyor. Kız çocukları için bunu, ailenin izin vermemesi ve evlilik izliyor.

Araştırmanın bazı diğer bulguları şöyle: