Besiciye 2 bin 500 TL'lik destek kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 bin 500 TL destekleme yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:07
Besiciye 2 bin 500 TL'lik destek kararı
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Et piyasasını düzenleme amacıyla alınan yeni düzenlemeyle besiciye destek getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 bin 500 TL destekleme yapılacak.

Kararda sığırların kesimi ve satışının ESK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacağını belirtildi.

Ödemeler için kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.


et Et ve Süt Kurumu

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