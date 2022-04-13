Besiciye 2 bin 500 TL'lik destek kararı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:07

Et piyasasını düzenleme amacıyla alınan yeni düzenlemeyle besiciye destek getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 bin 500 TL destekleme yapılacak.

Kararda sığırların kesimi ve satışının ESK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacağını belirtildi.

Ödemeler için kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.