Besiciye 2 bin 500 TL'lik destek kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 bin 500 TL destekleme yapılacak.
Et piyasasını düzenleme amacıyla alınan yeni düzenlemeyle besiciye destek getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satımı yapılan/yaptırılan her bir baş sığır için 2 bin 500 TL destekleme yapılacak.
Kararda sığırların kesimi ve satışının ESK tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacağını belirtildi.
Ödemeler için kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.
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