'Beta Kuşağı' geliyor... İş dünyası buna hazır mı?

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:04

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:11

X, Y ve Z kuşağından sonra kuşak tanımlamalarında bir isimlendirme daha geliyor. “Alfa Kuşağı” terimini literatüre kazandıran ve kuşakların isim babası olarak anılan Mark McCrindle, son yazısında Beta Kuşağı çağının başladığını duyurdu.

Buna göre, 2035’e kadar dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturacağı öngörülen Beta Kuşağı temsilcileri, tamamen dijitalleşmiş bir dünyada büyüyerek önceki nesillerden farklı davranış biçimleri sergileyecek.

Uzmanlar, Beta Kuşağı’nın tamamen dijitalleşmiş bir dünyada yetişeceğini, geleneksel eğitim modelleri yerine yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş eğitim modelleriyle öğrenim göreceğini ve çevresel sorunlara daha duyarlı ve sürdürülebilirliğe odaklı bireyler olacağını öngörüyor. Teknolojinin hızla gelişmesi nedeniyle Beta Kuşağı’nı kesin çizgilerle tanımlamanın zor olduğu ve bu neslin, günümüzde var olmayan kariyer seçenekleri ile hayatlarını sürdüreceği ifade ediliyor.

YAPAY ZEKA: Z KUŞAĞI TEMKİNLİ, BETA KUŞAĞI İSE İÇİNE DOĞDU

Kuşakların değişen alışkanlıkları, eğilimleri ve yönelimleri üzerine çalışmalar yapan platform, son olarak yayımladığı "Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması" ve "Türkiye'de İK'nın Geleceği: 2025 İK Trendleri Araştırması" ile gençlerin değişen davranışlarına yönelik veriler ortaya koydu.

Beta Kuşağı’nın yapay zeka odaklı teknolojilerin içine doğduğu kabulüne karşın, Eylül ayında yayımlanan ve Z kuşağından gençlerin görüş belirttiği “Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması”, Z Kuşağı gençlerin yapay zekaya tereddütle yaklaştığını ortaya koymuştu. Araştırmaya katılan öğrencilerin %47,2’si yapay zeka uygulamalarını sık sık kullandığını belirtirken, bu oran mezunlar arasında %29,7’ye düşüyordu. Ankete katılan öğrencilerin %44,5’i yapay zeka tabanlı CV oluşturma araçlarına güven konusunda kararsız olduğunu ifade etmişti. Yapay zeka taramalarının kesinlikle adil olmadığını düşünenler %10,8 iken sadece %10,5’i bu süreçlerin adil olduğuna kesin olarak inanıyordu.

"GELECEĞİN ŞİRKETLERİ BETA KUŞAĞI'NI ANLAMALI"

Kariyer Platformu Youthall'un CEO’su Emre Aykan, Beta Kuşağı’yla birlikte iş yaşamında yaşanabilecek dönüşümlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Teknolojinin hızla ilerlemesi ve toplumsal dönüşümler, kuşaklar arasında belirgin farklılıklar yaratıyor. X Kuşağı, dijital dünyaya uyum sağlamak zorunda olan ilk nesil oldu. Z Kuşağı dijital dünya ile şekillendi. Beta Kuşağı ise yapay zeka, sanal gerçeklik ve sürdürülebilirlik gibi kavramlarla büyüyen, henüz tam olarak oluşum aşamasında bir nesil olarak karşımıza çıkmış görünüyor. Her kuşak, bir öncekinden farklı alışkanlıklar geliştirerek toplumun ve ekonominin dinamiklerini yeniden şekillendiriyor. Kendisiyle birlikte dünyayı değiştiriyor, dönüştürüyor. Dolayısıyla iş yaşamı da bu değişimi mutlaka yaşayacak. Yaptığımız araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Geleceğin başarılı olacak şirketleri, kuşaklar arası bu değişim ve beklentileri anlayıp, buna göre hazırlık yapanlardan oluşacak” ifadelerini kullandı.