Beyaz eşya satışları yüzde 4 azaldı

23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:16

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre, iç satışlar Ekim'de yüzde 9 artarak 596 bin 766 oldu. TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya satışları ekim ayında yüzde 9 artış kaydetti. Yılın ilk 10 ayında 6 ana ürün grubunda satış ise yüzde 4 düştü. Veriler beyaz eşya iç satışlarında yılın en yüksek artışına işaret etti.

Türkiye’de altı ana üründe beyaz eşya iç satışları Ocak-Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 7,3 milyon adede geriledi.

İhracat Ekim'de aylık bazda da yıllık bazda da değişmezken aylık 2 milyon 473 bin 102 adet olurken, 10 aylık ihracat 21 milyon 498 bin olarak gerçekleşti.

Altı ana ürün grubunda üretim Ekim'de yüzde 5 artarken, yılın ilk 10 ayında yüzde 1 gerileyerek 24 milyon 234 bin 942 adet oldu.

Verilerin sektörün ihracat ve iç satış rakamlarının yılın ilk altı ayındaki düşüşün ardından toparlanmaya devam ettiğini gösterdiğini dile getiren TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa’da ekonomik gelişmelere bağlı olarak talebin düşmesi, toplam ihracatının yüzde 62’isini Avrupa ülkelerine gerçekleştiren sektörümüz için, rekabet gücümüzü etkileyebilecek gelişmeleri daha da önemli kılıyor. İhracatta lokomotif konumdaki sektörümüz için maliyet yükü oluşturan korumacı önlemlerin tekrar değerlendirilmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.