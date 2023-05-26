Beyaz eşyada iç satış arttı ihracat sert düştü

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:28

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:29

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 4 ana ürünün ve 6 ana ürünün Nisan ayı üretim, iç satış, ihracat ve ithalatlarını karşılaştıran verileri yayımladı.

Beyaz eşyada nisanda iç satışlar 841 bin adetle yüzde 27'lik artış gösterirken dış satışlar 1 milyon 59 bin adetle yüzde 54 gerileme kaydetti. Söz konusu veri geçen yıl nisanda 2 milyon 301 bin adet olmuştu.

Toplam üretim rakamları nisan ayında yüzde 13 oranında azaldı.

Yılın ilk 4 ayının toplamına bakıldığında sektör olarak altı ana ürün grubundaki üretim bir önceki döneme göre yüzde 5’lik bir daralmayla 10 milyon 770 bin adet olarak gerçekleşti.

Yurt içi satışlar yüzde 14 artarak 3 milyon 179 adete ulaşırken, ihracatı yüzde 24 daralarak 6 milyon 699 adete geriledi.

Verileri değerlendiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, küresel ekonomik faktörlerin etkisiyle sektörün ihracat performansının zorlu bir süreçten geçtiğini ortaya koymakla birlikte esasında bilindiği üzere beklenen bir düşüş olduğunu dile getirdi.

Sığın, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji kaygıları, güvensizlik ve yüksek enflasyon ortamı sonucu rakamlar bu senenin başında küçülmeye geçtiğini belirterek, "Avrupa’daki genel ekonomik çalkantılar ve resesyon sinyalleri nedeniyle ihracatımız açısından talep daralması riskinin sürdüğünü söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.