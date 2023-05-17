Tunç Soyer: İhracat hacminde hedef 5 milyar dolar

Yayınlanma: 17.05.2023 - 14:49

Güncelleme: 17.05.2023 - 14:49

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Fuar İzmir’de düzenlenen MODEKO – 34. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliği yaptığı açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, milletvekilleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

SOYER: ÜLKE EKONOMİMİZE MÜTHİŞ KATKI SAĞLIYOR

Türkiye’nin mobilya sektöründe önemli üretim ve ihracat potansiyeline sahip olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bizim hedefimiz bu potansiyeli, çok daha iyi yerlere taşımak. MODECO fuarımız işte bu noktada sektörümüze büyük bir değer katıyor. 2021 yılında ülkemizin mobilya sektöründeki ihracatı 4,3 milyar dolardı ve tüm zamanların rekoru kırılmıştı. 2022 yılında sektöre İzmir’den verdiğimiz destekle sektörün ihracat hacminde yeni bir rekor kırmayı hedefledik. Bunun için odalarımız, birliklerimiz ve üreticilerimizle birbirimize kenetlendik. Ve başardık… Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin geçen yıla ilişkin açıkladığı ihracat verilerine göre ülkemizin mobilya ihracatı yüzde 11,2 artarak 4,8 milyar dolar oldu. Şimdi hedefimiz 5 milyar doları aşmak. Bu tablo gösteriyor ki mobilya ihracatımız pandemi sonrasında hiç durmadan aralıksız büyüyor. Bu da ülke ekonomimize müthiş katkı sağlıyor” diye konuştu.

“ORTAK AKIL İŞLETİLMEDEN ÇIKAN PLANLAR MAALESEF GELECEĞİ AYDINLATMIYOR”

2021 verilerine göre 538,4 milyon dolar ile en çok ihracatın Irak’a yapıldığını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “Irak’ı 402,5 milyon dolar ile Almanya ve 243,7 milyon dolar ile İsrail takip ediyor. Ardından ABD ve Fransa geliyor. Sektörün dünya pazarındaki gücünü artırma konusunda MODEKO fuarımızın katkısı, bizlere büyük gurur veriyor. Elbette bununla yetinmiyoruz. Hedefimiz belli. Dünyanın en çok ihracat yapan ilk 5 ülkesinden biri olmak ve bu sürece İzmir’in güç vermesi. Çünkü şehrimiz, fuarlar şehri. Bu sektörün ileri gitmesinde ortak akıl yaratılmasının da çok büyük payı var. Ticaret Bakanlığı’ndan KOSGEB'e, Büyükşehir Belediyemizden odalarımıza herkesin katkısı var. Ne zaman ki ortak akıl büyüyor genişliyor, başarı da artıyor. O nedenle sayın vekilimiz Mahmut Atilla Kaya, İnciraltı'nın çok önemli bir vizyon projesi sunduğunu söyledi. Katılmamız mümkün değil, çünkü ortak akıl işletilmeden çıkan planlar maalesef geleceği aydınlatmıyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Soyer, açılışın ardından fuar katılımcılarını ziyaret etti.

300'ÜN ÜZERİNDE FİRMA

300’ün üzerinde firma ve 750’nin üzerinde markanın yer aldığı MODEKO, 50 bin metrekarenin üzerinde dev bir alanda düzenleniyor. MODEKO’da bahçe mobilyaları, ev-ofis mobilyaları, mobilya aksesuarları, bebek-genç mobilyaları, yatak-baza-başlık ürün grupları başta olmak üzere eşsiz konseptleri ve yenilikçi ürünler, ilk kez görücüye çıkacak. 27 ülkeden alıcıları ağırlayacak fuarda, Ticaret Bakanlığı ve EİB koordinasyonunda fuar süresince katılımcı firmalar ile yabancı alıcılar ikili iş görüşmeleri yapılacak. Nobel Expo ve Efor Fuarcılık iş birliğinde düzenlenen MODEKO'ya Avrupa’dan Güney Amerika’ya, Körfez’den Afrika ve Ortadoğu’ya kadar 35 ülkeden 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi gelmesi bekleniyor.