Beyaz eşyada iç satışlar ilk çeyrekte daraldı

26 Nisan 2022 Salı, 11:27

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya sektöründe martta iç satışlar yüzde 7 azalırken, ihracat yüzde 11 arttı. Aynı dönemde iç ve dış satışlar toplamı yüzde 6 arttı. Altı ana ürün grubu 2021-2022 Ocak-Mart yüzde 9 azaldı, ihracat yüzde 6 arttı. Üretim yüzde 3 azaldı.

TÜRKBESD verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 6 ana ürün grubunda iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar yüzde 2, ihracat ise yüzde 6 oranında arttı. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında geriledi.

2022 yılının ilk üç ayına ilişkin ihracat, üretim ve satış rakamları ile sektördeki gelişmeleri düzenlediği online basın toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Yılın ilk üç ayında yüksek baz etkisi nedeniyle iç satışlarımız daralırken, ihracatımız hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Küresel çapta etkili olan enflasyon, yanı başımızda önemli hammadde tedarikçisi konumundaki ülkelerin dahil olduğu savaş gibi gelişmeler, başta yassı çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının daha da yükselmesine neden olarak, ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor. Yassı çelik ithalatında anti damping önlemleri uygulanmasının ilgili girdiler kaynaklı üretim maliyetlerimizi yüzde 16 oranında artıracağı, sektörümüzün 750 milyon dolarlık bir ihracat kaybına uğrayacağı hesaplanmaktadır” dedi.

TÜRKBESD tarafından paylaşılan bilgilere göre, mart ayında Türkiye’nin beyaz eşya ihracatı altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın mart ayına kıyasla yüzde11 oranında artış gösterdi. İlk çeyrekte ise, adet bazında yüzde 6 oranında yükseldi. 6,5 milyon adet ihracat gerçekleşti. Buna karşılık iç satışlar yılın ilk 3 ayında yüzde 9 oranında geriledi. Altı ana üründe iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde2 artışla 8.688.496 adet oldu.

METAL FİYATLARI OCAK'TAN BU YANA YÜZDE 20’DEN FAZLA ARTTI

Türkiye’nin zorunlu olarak ithal ettiği sıcak sacın tedarik kaynakları hakkında detaylı bilgiler veren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Beyaz eşya üretiminde ağırlıklı olarak kullanılan soğuk ve galvaniz saclar, sıcak sacın ilave işlemlerden geçmesi ile üretiliyor. 2021 yılında iç pazarda yeterli miktarda üretilmediği için zorunlu olarak ithal edilen sıcak sacın yüzde 36’sı Rusya’dan, yüzde 22’si ise Ukrayna’dan tedarik edildi. İki ülke arasındaki savaş nedeniyle bu ithalatın imkansız hale gelmesi fiyatlarda çok sert yükselişlere neden oldu. Geçen yıl yüzde 50 oranında artan metal fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Metal fiyatları bu yıl Ocak ayından bu yana yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdi. Termin süreleri ise 4 aya kadar çıktı. Çin’in dünyanının en büyük beyaz eşya üreticisi olmasını destekleyen en önemli unsurlardan biri aynı zamanda dünyanın en büyük çelik üreticisi olması. Özellikle uluslararası ihracat pazarlarında Çin’e karşı rekabet edebilmemiz; üretim kapasitemizi artırmamıza ve ihtiyaç duyulan farklı kalitelerdeki sacları, en rekabetçi şekilde tedarik edebilmemize bağlı.”



