‘Bıçak kemiğe dayandı’ diyen işçilerin meydanlardaki mücadelesi yükseliyor:

Yayınlanma: 28.08.2024 - 05:19

Güncelleme: 28.08.2024 - 05:19

Yüksek enflasyonla birlikte alım gücünde düşüşle “geçinemez” hale gelen milyonlarca işçinin meydanlardaki mücadelesi büyüyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun önceki gün Tekirdağ’da yaptığı mitingden sonra sırada Zonguldak ve Ankara var. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) dün örgütlü olduğu fabrikalarda işçilere 13 Eylül’de Mersin’de yapacağı ilk bölge mitingine katılım çağrısı yaptı. Hak-İş ise Kocaeli ve Gaziantep’te mitinge hazırlanıyor.

GÜNDEM YOKSULLUK

Üç büyük işçi konfederasyonunun temmuz ayı başında bir araya gelerek aldığı eylem ve miting kararları her gün farklı bir alanda yaşama geçiyor. Türk-İş 81 ilde bir aydır yaptığı küçük eylemlerin ardından ilk büyük mitingini Tekirdağ Çerkezköy’de düzenledi. Mitinge yaklaşık 20 bin işçinin katıldığını söyleyen Türk-İş Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, “Yaz ayı ve mesai günü olmasına karşın katılım oldukça iyiydi” yorumunu yaptı. Irgat bundan sonraki süreci şöyle anlattı:

“İşçilerin meydanda konuştuğu tek şey geçim derdi ve yoksulluk. İşçi TÜİK rakamlarına göre zam alsa da yoksullaşacağını konuşurken o zam bile yapılmadı. Vergi dilimleri çok düşük kaldı. Çalışanların maaşlarının yıl içinde artması gerekirken giderek düşüyor. İşçi de bunun farkında ve sabrı kalmadı. Sırada Zonguldak ve Ankara mitinglerimiz var. Güçlü bir katılım bekliyoruz. Henüz kamu tarafından bir görüşme teklifi gelmedi bize. Ama gerekirse bu mitingler tekrarlanır yeniden meydana çıkarız.”

BIÇAK KEMİKTE

DİSK ise dün örgütlü olduğu fabrikada bildiriler okudu. “Artık yeter! Geçinemiyoruz!” başlıklı bildirilerde “Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz! Bunun için sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Konumuzu komşumuzu, sendikalı sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara davet ediyoruz!” dendi.

Öte yandan Ankara’da Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan sendika üyeleri, daha önce siyasi partilere gönderdikleri “Vergide adalet yasa tasarısı”nın yeni yasama yılında hayata geçirilmesini talep etti. Sendika adına açıklama yapan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, “Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça adaletsizlik büyüyor. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte ekmek ve adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır” dedi.