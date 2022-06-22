Biden'ın mektubu ve resesyon endişerilerinin etkisiyle fiyat düştü: Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (19.05.2022)
Benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrolde ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkedeki akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçeceğine ilişkin haber akışı ve artan resesyon endişeleri etkili oldu ve brent petrol 109 dolar seviyesine geriledi.
Dün 116.25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114.65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4.64 düşüşle 109.33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104 dolardan alıcı buldu.
ABD Başkanı Biden pazartesi günü, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadelede federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini, bu hafta sonuna kadar bu konuda bir karara varılacağını söyledi.
BİDEN PETROL ÜRETİCİLERİNE MEKTUP YAZDI
Biden geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada da petrol şirketlerinin arz sıkıntısından yararlanarak karlarını artırdığını belirtmişti. Büyük petrol üreticilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazan Biden, artan benzin fiyatlarına karşı petrol şirketlerine üretimi artırma çağrısında bulunmuştu.
Chevron Üst Yöneticisi Mike Wirth ise dün Biden'a yönelik kaleme aldığı mektubunda eleştirileri reddederek petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve arzı artırmak için yaklaşım değişikliği gerektiğini ifade etti.
ABD'de benzinde vergi indirimi için Biden'ın bugün harekete geçmesi beklenirken, artan resesyon endişesi de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
Uzmanlar, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelere rağmen petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği ve arzın talep büyümesinin gerisinde kalmasının beklendiğini ifade ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 109,69 ile 110,21 dolar aralığının direnç, 109,17 ile 108,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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