Bilecik'te ekmek, simit, poğaça ve pideye zam geldİ

Yayınlanma: 11.02.2025 - 18:15

Güncelleme: 11.02.2025 - 18:15

Bilecik'te ekmek, simit ve poğaçaya zam yapıldı. Belirlenen yeni fiyat listesine göre, 200 gram ekmek 12.50 TL'den, 240 gram ekmek ise 15 TL'den satışa sunulacak. Fırıncı Hüseyin Yıldız, "Hiçbir fırıncı esnafının kendi keyfine göre, ekmeğin, fiyatını yükseltme şansı yok. Türkiye'de her şey almış başını gidiyor. Özellikle elektrik, doğal gaz, mazot, işçi giderleri, SSK giderleri son zamanlarda gelen vergiler ve bunlar bizim hep maliyetimiz artıyor. Unun birçoğu bin liraya dayandı. Yani fırıncı esnafı zam yapmasın da ne yapsın" dedi.

Zam sadece ekmekle sınırlı kalmadı. 100 gram simit ve 80 gram poğaça da yeni tarifeye göre 15 TL'den satılacak. Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden olan pide de zamdan nasibini aldı. 330 gramlık sade pidenin fiyatı ise 25 TL olarak belirlendi.

Ekmeğe gelen zammı değerlendiren esnaf Osman Ada, “Ekmeğe zam geldi diyorlar ama millet zaten aç. Başka ne diyeyim yani onlarda haklı biz de haklıyız” dedi.

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY ALMIŞ BAŞINI GİTMİŞ''

Fırıncı Hüseyin Yıldız ise maliyetlerin artığını, ilgili kuruluşların onaylamasıyla zam kararını uygulamaya geçirdiklerini vurguladı. Yıldız, şunları söyledi:

"Tabii burada hiçbir esnafın keyfine bir zam yapma durumu yok. Özellikle fırıncı esnafının zam yapması bir kere kendi bildiğine yapabildiği bir hadise değil. Çünkü bunu bağlı olduğu esnaf odalarına müracaat ediyoruz. O zaman bakanlıktan gelen cevaba göre bizler ekmek zamanı uyguluyoruz. Yani hiçbir fırıncı esnafının kendi keyfine göre, ekmeği, fiyatını yükseltme şansı yok. Türkiye'de her şey almış başını gidiyor. Özellikle elektrik doğal gaz, mazot, işçi giderleri, SSK giderleri son zamanlarda gelen vergiler ve bunlar bizim hep maliyetimiz artıyor.

"FIRINCI ESNAFI ZAM YAPMASIN DA NE YAPSIN?''

Unun birçoğu bin liraya dayandı. Yani fırıncı esnafı zam yapmasın da ne yapsın? Şimdi Tekirdağ'dan bir araba bugün geliyor on beş bin lira tutuyor. Burada un indirmeye adam tutuyoruz. Onlar da aynı paralarla indiriyorlar. Dolayısıyla hakikaten bizim her geçen gün maliyetlerimiz artıyor. Bugün mazot deyip geçmeyelim. Ekmeğe biz dağıtmaya çıktığımızda ekmek başına sadece dağıtım bizim iki bin üzerinde. Dolayısıyla bunların hepsini de maliyetlere yansıtmak zorundayız. Yani bizler de bir işletme gideri var, işletme sermayesi var, ona göre çalışanı var, makinesi var. İlla ki bunların da bize bir maliyetİ biniyor. Özellikle gece bir ustayı çağıracaksınız İki binden aşağı kimse gelmiyor çalışmaya.

"ÇİN'DEN İTHAL BUĞDAY GELMEDEN DOĞRU DÜZGÜN BİR UN YAPILMIYOR ARTIK''

Dolayısıyla Türkiye genelinde gerçekten fiyatlarda yüzde 100'ün üzerinde bir artış var. Böyle olunca da ister istemez ekmeğe de bir maliyet binecek. Yani bunda hiç kimseyi yadırgamayacaksınız. Şimdi insanlar mazota, doğal gaza, elektriğe zam alıyor ama ekmek zam alıyor birçok insan kabullenmek istemiyor. Bunlar arttığı sürece ekmek piyasada, ilimizde, ülkemizde artacaktır, artmak zorunda. Bir de ülkemiz eskiden hakikaten tarım hambarıydı. Ama Çin'den ithal buğday gelmeden doğru düzgün bir un yapılmıyor artık. Bilmiyorum ama nereden baksanız yüzde otuzu ithal dışarıdan gelen buğdayla biz bu ekmeği yapıyoruz. Dolayısıyla bu hale gelmesi gayet normal ve doğal. Çünkü hiçbir şey yerinde durmuyor artık. Dolayısıyla ekmek zammı da diğer zamlar gibi normal. Herkesin bunu bir şekilde kabullenmesi gerekir. Vatandaşın alım gücü yok. Biz de istemeyiz ekmek zamlarının buraya gelmesine ama biz de mecburuz artık."

''EKMEK DE ALAMAZ DURUMA GELDİK''

Hüseyin Korkman ise, “Bildiğiniz gibi fakirin, garibanın bir tek ekmek alma ihtimali vardı simit alma ihtimali vardı. Bu ücretlerle birlikte asgari ücrete ve emekliye yapılan zamlarla birlikte ekmekte alamaz duruma geldi. Ekmeğe de zam geldi çünkü. Allah milletimizi korusun ne diyelim” şeklinde konuştu.

Her iki tarafında kendine göre haklı olduğunu belirten Mustafa Ulu, “Fırıncılar da haklı vatandaş da haklı” dedi. Arif Durmuş, “Ekmek pahalı mı? Evet hakikaten pahalı ama biz de ekmeğin kıymetini bilmiyoruz” ifadelerine yer verdi.



