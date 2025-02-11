Kayseri'de eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 3 tutuklama

Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda fuhşa zorlanan 10 kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.

Kayseri'de eş zamanlı 'fuhuş' operasyonu: 3 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:31

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden şahısların yakalanmalarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ç.H. (43), B.B. (28), S.K. (25), R.K. (36), R.B. (37), B.Ö. (26) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca zorla fuhuş yaptırılan 10 mağdur kadın kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.H., B.B. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri

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