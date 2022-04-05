Bilecik'te ekmek ve çay fiyatlarına zam!
Bilecik'te ekmek ve bardak çay fiyatlarına zam yapıldı. Ekmeğe son 4 ayda 1 lira zam yapılmış oldu.
Bilecik'te 2,5 TL'den satılan 200 gram ekmeğin satış fiyatı 3 TL'ye yükselirken, kahvelerde 1 lira 75 kuruştan satılan bir bardan çay ise 2 lira yükseltildi. Bilecik'te ekmeğe geçtiğimiz Ocak ayında 50 kuruşluk zam yapılırken, bu zamla birlikte 4 ay ekmeğe 1 lira zam yapılmış oldu.
İlgili Haberler
- Temmuz zammı için açıklama: En çok grupta artış olacak
- Netflix'ten Türkiye üyelik ücretlerine zam
- Sinop'ta ulaşıma zam! Yarından itibaren geçerli
Video Haberler
- Nisa bebek ölüme böyle terk edilmiş
- Nisa bebeği sokağa bırakmıştı: İfadesi ortaya çıktı
- Fatma Şahin'den 'tokat' açıklaması
- Müsilaj geri mi dönüyor? Prof. Dr. Sarı açıkladı!
- Camiyi soyan hırsıza 'cami cemaatinden' tepki
- Bozdağ: 'Avukatlar ile ilgili yeni adımlar atacağız'
- SMA hastası Lina'nın ailesi yardım bekliyor
- Simitçiler birbirine girdi: Art arda kafasına vurdu
- Kılıçdaroğlu 'aday olursa' ne yapacak?
- Putin ve Zelenski bir araya gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
- Çocukları ve bebekleri etkileyen hastalık: Salmonella
- Kimse unutmasın! Bu işin sorumlusu sarayda oturan
- MEB'den 'Bursluluk Sınavı' açıklaması
- Derbi biletleri yarın satışta!
- Le Pen strives to build on ratings
- Et, süt şimdi de tüp!
- Ndiaye için resmi teklif geldi!
- Tespih yapmak istediği mermi patladı
- Cansu Tiryaki'ye UEFA'dan görev!
- CHP'li Gürer: Bir kişilik türlü yemeğinin maliyeti 50 TL