Sinop'ta ulaşıma zam! Yarından itibaren geçerli
Sinop'ta toplu ulaşım araçlarında tüm mesafelere 75 kuruş zam getirildiği bildirildi. Zamlı tarifeyle birlikte en düşük indi-bindi ücreti 5 TL'ye yükseldi.
Sinop Sınırlı Sorumlu 6 No’lu Dolmuşçular ve Halk Otobüsleri Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifine bağlı şehir içi toplu taşıma araçları fiyat tarifesinde değişikliğe gidildi.
Yeni tarifeye göre, tüm güzergâhlarda 75 kuruş zam yapıldı. Güncellenen tarifeye göre en düşük indi bindi ücreti 5 TL’ye çıkartıldı. Öğrenciler için ise indi-bindi için 4 TL’ye güncellendi. En sık kullanılan Sinop-Hastane güzergâhı normal yolcular için 5,50 TL’ye, öğrenci tarifesi ise 4,25 TL’ye güncellendi. En yüksek ücret ise Sinop-Akliman-Dibekli güzergâhı normal 5,75 TL, öğrenci 4,25 TL şeklinde belirlendi. 75 yaş üzeri yolcular için ise sabit 3,50 TL olan fiyat, 4,25 TL’ye güncellendi.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Sinop S.S. 6 No'lu Dolmuşçular Halk Otobüsleri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Sabri Konukçu, bir önceki yapılan zammın yeterli kalmadığını belirtti. Konukçu, artan maliyetleri göstererek “Şubat ayında zam yapılırken mazot 15 TL civarındaydı, şimdi 20-21 TL’nin üzerine çıktı. Şehir içi trafikte sık seyreden dolmuşlarımızda mazot zamları en önemli etken oldu. Bundan dolayı mecburen yeni fiyat değişikliğine gidildi. Yeni tarifemiz 5 Nisan’dan itibaren geçerli olacaktır” dedi.
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