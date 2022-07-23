Bilecik’teki manavın etiketi: 'Maalesef bilecik domatesi, bilecik’te 14 tl'
Bilecik’te bir manav, tezgahındaki Bilecik domatesinin fiyat etiketine “Maalesef Bilecik domatesi, Bilecik’te 14 TL” ifadelerini yazdı.
Türkiye'de yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, gıda, giyim ve akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam gelmeye devam ediyor.
Bilecik’te bir manav, kilosunu 14 liradan sattığı Bilecik domatesinin etiketine “Maalesef” yazdı. Manav, yaz aylarının gelmesi ile tezgahlardaki yerini alan Bilecik domatesinin üzerine “Maalesef Bilecik domatesi, Bilecik’te 14 TL” yazdı.
Bilecik Valiliği’nin resmi internet sitesinde Bilecik domatesi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Bilecik'in mikro klima iklimine sahip Çaltı köyünde yetişen bu domatesin kabukları ince, içi pembedir. Kesildiğinde etrafa inanılmaz bir koku saçar. Yemeğe de kahvaltıya da ayrı bir tat katan müthiç bir yurdum sebzesidir. Marmara bölgesinin Çukurovası olarak bilinen Çaltı'da üretilen sebze bölgenin ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor. Çaltı'da, 2 bin 500 dönüm civarında sera bulunuyor. Çaltı’nın toprakları çok verimli olduğundan yılda 3 defa verim alınıyor. Seralarda domates dışında salatalık, marul gibi sebzeler de üretiliyor. Dışarıdan 400 civarında işçinin mevsimlik olarak geldiği Çaltı'da üretilen ürünler İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Ankara'ya gönderiliyor."
Video Haberler
- Bilecik’te manavın etiketi dikkat çekti
- Amasya'da kazalar kameraya yansıdı; İşte o görüntüler
- 'Sokağa inen ayı kamerada'
- Emekli Danıştay hakimine şok karar
- Adana'dan yine çalınmasın diye getirdi Bursa'da çalındı
- Şok eden kedi saldırısı kamerada
- İstanbul'da feci olay: Kamyon gecekondunun üzerine uçtu
- Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- İşte SBK'nin kaldığı hapishane
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte kapalı kapılar ardında konuşulanlar
- İstanbul'dan Türkiye'yi tehdit ettiler!
- Türk Lirası'nda yeni dönem
- Erdoğan ile ilgili dikkat çeken yorum
- Mansur Yavaş’tan Bakan Kurum’a olay yanıt
- Danıştay'dan 'enflasyon' kararı
- 'Camilerimiz yakıldı' iddiasına İBB itfaiyesinden yanıt
- Kokoreç sevenlere kötü haber
- Selvi'nin sicili ortaya çıktı
- Yalıkavak Marina'da yeni gelişme