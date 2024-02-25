Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in portföyündeki 42 milyar dolarlık 10 hisse ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:26
Bill Gates'in portföyündeki 10 hisse ortaya çıktı
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Teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, vakfının portföyüne nakit toplamaya devam ediyor. 

Birgün'de yer alan habere göre, Bill & Melinda Gates Foundation Trust'ın 14 Şubat'ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı son 13F başvurusuna göre, 31 Aralık itibariyle yatırım portföyünün değeri 42,3 milyar dolar.

İşte dördüncü çeyreğin sonunda Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda tutulan ilk 10 hisse ve şirketlerin piyasa değerleri şöyle:

1- Microsoft

2- Berkshire Hathaway

3- Canadian National Railway

4- Waste Management

5- Caterpillar

6- Deere

7- EcoLab

8- Coca-Cola FEMSA

9- Walmart

10- FedEx

FORM 13F NEDİR?

Form 13F, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) düzenlemelerine göre; yönetim altındaki tüm öz sermaye varlıklarını listeleyen, 100 milyon doların üzerinde varlık kontrolüne sahip "kurumsal yatırım yöneticileri" tarafından SEC'e sunulan üç aylık bir rapor.

BİLL GATES İLE MELİNDA GATES BOŞANMIŞTI

Bill Gates ve eşi Melinda 2021 yılında 27 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı almıştı. Gates çifti sosyal medyadan paylaştıkları mesajda, kâr amacı gütmeyen Bill ve Melinda Gates Vakfı'nda birlikte çalışmaya devam edeceklerini, ancak hayatlarının bir sonraki aşamasına çift olarak devam edebileceklerine inanmadıklarını ifade etmişlerdi.


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