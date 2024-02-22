Yabancılar 22 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 22,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi satarken, 60,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:39
Yabancılar 22 milyon dolarlık hisse sattı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Şubat haftasında net 22,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) satarken, 60,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Şubat itibarıyla 34 milyar 804,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Şubat'ta 35 milyar 445,5 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 766,7 milyon dolardan 2 milyar 846,3 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 92,4 milyon dolardan 91,9 milyon dolara indi.


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