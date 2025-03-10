BİM duyurdu: Rekabet Kurulu'ndan tedarikçilere iki yeni soruşturma!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:50

Güncelleme: 10.03.2025 - 09:50

BİM tarafından KAP'a yapılan açıklamada BİM'in de aralarında bulunduğu perakende şirketleri ve tedarikçilere iki yeni soruşturma açıldığı belirtildi.

BİM'den yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında Şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.

Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacak olup, konuyla ilgili gelişmeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerinde bulunuldu.