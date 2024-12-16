Adana'da BİM’in kapısına at bağladılar

Adana’da BİM’in kapısına at bağlanması görenleri hayrete düşürdü.

Adana'da BİM’in kapısına at bağladılar
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İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 11:49

Edinilen bilgiye göre, olay, Adana Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi.

Sabah saatlerinde kapalı olan BİM’in şubesinin kapısına iple bağlanmış at gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Atın hareket edemediği için huysuzlanıp ön ayaklarıyla yere vurması, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu espri konusu yaptı.


Etiketler: #BİM #Adana

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