BİM, Kanada'ya mı açılıyor? Şirketten ilk açıklama

Kanada'da hükümeti tarafından resmi olarak ülkede faaliyet göstermesi için davet edildiği iddia edilen BİM'in CEO'su Haluk Dortluoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Dortluoğlu, "Kanada hükümeti tarafından talep edilirse elbette bir değerlendirme yaparız. Piyasayı analiz edip görüş bildiririz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:41
BİM, Kanada'ya mı açılıyor? Şirketten ilk açıklama
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Gıda perakende şirketlerinden BİM'in, Kanada hükümeti tarafından resmi olarak ülkede faaliyet göstermesi için davet edildiği ileri sürüldü.

Kanada basınında yer alan haberlere göre, federal hükümet, rekabeti artırmak ve halka daha fazla seçenek sunmak amacıyla ülkeye gelecek yabancı işletme arıyor.

Bu doğrultuda Kanada hükümeti, potansiyel aday listesine Türkiye'den BİM'in yanı sıra Almanya'dan Aldi, Lidl ve Fransız Les Mousquetaires'i aldı.

"RESMİ DAVET ALMADIK"

Ekonomim'de yer alan habere göre, BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu, Reuters'e yaptığı açıklamada, "Kanada'dan herhangi bir resmi davet almadık. Anladığımız kadarıyla bu, Kanada hükümetinin kendi içinde yaptığı bir değerlendirme olup basına sızdırılan bir konu. Kanada, yakın zamanda girmeyi düşündüğümüz bir pazar değildi. Ancak Kanada hükümeti tarafından talep edilirse elbette bir değerlendirme yaparız. Piyasayı analiz edip görüş bildiririz" diye konuştu.

BİM, şu anda Türkiye'nin yanı sıra Fas ve Mısır'da da faaliyet gösteriyor.

Şirketin açıkladığı son mali rakamlara göre, 2023'ün 3. çeyreği sonu itibarıyla dokuz aylık satışları 184 milyar lira (5,64 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde net geliri ise 8 milyar lira oldu.


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