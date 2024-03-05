Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor: Glütensiz ürün zorunluluğu geldi

Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalara glütensiz ürün bulundurma zorunluluğu getirildi.

Reuters
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:13
Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor: Glütensiz ürün zorunluluğu geldi
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Şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalara talebi karşılayacak miktarda glütensiz ürün ve atıştırmalık bulundurma zorunluluğu getirildi.

Resmi Gazete'nin glütensiz gıda ürünü satış yükümlülüğü getirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, bu zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulundurmakla yükümlü olacaklar.

Uygulama Haziran ayı başında, 400 metrekare mağazalarla ilgili yükümlülük ise 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.


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