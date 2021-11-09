BİM'in dikkat çeken kârı: Cezalar yurttaşın cebinden çıktı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'fahiş fiyatlardan' sorumlu tuttuğu marketlerden biri olan BİM'in 9 aylık kârı dikkat çekti. BİM, Rekabet Kurulu'nun verdiği cezaya yakın kâr elde etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat uyguladıkları gerekçesiyle BİM, A-101, Şok, Carrefour, Migros hakkında "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
Rekabet Kurumu ise hareket geçip kartelleşme suçundan 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmaya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesti.
En çok cezayı 958 milyon 129 bin 194,39 lira BİM Birleşik Mağazalar AŞ almıştı.
9 AYDA 2.3 MİLYAR TL KÂR
BİM'in 9 aylık kârının 5 zincir ve 2 tedarikçi firmaya kesilen 2 milyar 671 milyon TL'e yakın olması dikkat çekti.
BİM, 2021 yılının 3. çeyreğinde 884 milyon TL net dönem kârı ile piyasa beklentisi olan 745 milyon TL’nin üzerinde rakam açıkladı.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Zincir marketin 25 mağazası Migros oluyor
- Konya'da korkutan deprem!
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- Acun Ilıcalı'ya 'kumar' cezası
- Alevileri hedef alan öğretmen için karar!
- Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...
- Mansur Yavaş'tan Belediye Meclisi'nde sert konuşma
- Ülkenin Sağlık Bakanı ile ünlü sanatçı mahkemelik oldu