BİM'in dikkat çeken kârı: Cezalar yurttaşın cebinden çıktı

09 Kasım 2021 Salı, 12:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat uyguladıkları gerekçesiyle BİM, A-101, Şok, Carrefour, Migros hakkında "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Rekabet Kurumu ise hareket geçip kartelleşme suçundan 5 zincir market ile 2 tedarikçi firmaya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesti.

En çok cezayı 958 milyon 129 bin 194,39 lira BİM Birleşik Mağazalar AŞ almıştı.

9 AYDA 2.3 MİLYAR TL KÂR

BİM'in 9 aylık kârının 5 zincir ve 2 tedarikçi firmaya kesilen 2 milyar 671 milyon TL'e yakın olması dikkat çekti.

BİM, 2021 yılının 3. çeyreğinde 884 milyon TL net dönem kârı ile piyasa beklentisi olan 745 milyon TL’nin üzerinde rakam açıkladı.