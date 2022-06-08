Binali Yıldırım, bütün dünya diyerek Türkiye'deki ekonomik durumu kabul etti
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP hükümetinin sıklıkla arkasına sığındı 'bütün dünya' bahanesini öne sürerek ülkenin ekonomik durumunu ve gıda krizi tehdidini kabul etti.
Yıldırım, 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Rusya-Ukrayna krizi devreye girince gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arifesindedir" dedi.
Marmara Grubu Vakfı tarafından bu yıl "Yeniden, Daha İyisini Yapmak" temasıyla düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi başladı. İstanbul Bakırköy’deki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen programa AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın yanı sıra 42 ülkeden 3’ü aktif, 12’si eski cumhurbaşkanı olmak üzere 15 cumhurbaşkanı ile birlikte başbakan, bakan, büyükelçi, milletvekili, vali ve belediye başkanı katıldı.
"SON BİR YILDAKİ ARTIŞLAR..."
Programda konuşan Binali Yıldırım, doğalgaz ve petrolde son 1 yıldaki artışın bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst ettiğini belirtti.
Enerji kaynakları, doğal kaynaklar, tarım ve gıda anlamında dünyanın nüfusunu besleyecek olan Avrasya coğrafyasının; savaşlarla, terörle, göçlerle değil, refah artışıyla, huzurla ve kardeşlikle anılması gerektiğini kaydeden Binali Yıldırım, “Bu bölgenin kaynaklarının bölgede yaşayan nüfusa adil bir şekilde eriştirilmesi, aradaki itilafları asgari düzeye indirecektir. Özellikle Rusya ve Ukrayna bu savaş öncesi dünya gıda ihtiyacını 3’te 1’inden fazlasını sağlıyordu. Pandemide tedarik zinciri bozuldu. Fiyatlarda artış çok fazla oldu. Bir de Rusya Ukrayna krizi devreye girince artık bu gıda meselesi birçok meselenin önüne geçti. Bugün dünya, küresel gıda krizinin arifesindedir. Enerji fiyatlarında özellikle doğalgazda petrolde son 1 yıldaki artışlar bütün ülkelerin ekonomik göstergelerini alt üst etti" diye konuştu.
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