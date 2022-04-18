Binance çöktü mü? Neden açılmıyor? Binance TR yanlış veri türü hatası nedir?

18 Nisan 2022 Pazartesi, 13:06

Binance sistemine giriş yapamayan kripto para sahipleri yaşanılan durumun sebebini öğrenmek için Binance çöktü mü sorusunun cevabını arama motorlarında yoğun şekilde araştırıyor.

Yaşanılan hatayla ilişkin henüz Binance tarafından yapılan bir açıklama yok.

Daha önce de benzeri bir durumla karşılaşan Binance kullanıcıları, Binance çöktü mü, neden açılmıyor? Binance TR yanlış veri türü hatası ne demek? gibi soruların cevabına yoğunlaşmış durumda.

Henüz bir açıklama olmadığı için kripto para sahiplerinin gözleri Binance tarafından yapılacak açıklamada.

Daha önceki hataya ilişkin yapılan açıklama şöyleydi:

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız, Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir. Yapılan güncelleme çalışması ile sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor, sabrınız için teşekkür ediyoruz."

BINANCE TR YANLIŞ VERİ TÜRÜ HATASI NEDİR?

Binance TR uygulamasında daha önce de yaşanan bu sorunla ilgili Biance tarafından yapılan açıklamada, hatanın güncelleme çalışması sırasında Binance TR üzerinde kullanıcı fonksiyonlarına erişim sağlanamamasıyla ilgili olduğu söylenmişti.

BINANCE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Binance sisteminin ne zaman düzeleceğine dair henüz bir bilgi ya da açıklama yok. Daha önce yaşanan hatada Binance şu açıklamayı yapmıştı:

"Değerli Binance TR Kullanıcılarımız,

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek adına 29 Eylül 2021 Çarşamba günü sunucularımızda güncelleme çalışması yapılacaktır. Türkiye saati ile sabah 09.45 - 12.15 arasında gerçekleşecek olan güncelleme çalışması esnasında Binance TR üzerinde hiçbir kullanıcı fonksiyonuna erişilemeyecektir.