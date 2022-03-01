Kripto para platformu Binance'den yaptırım adımı
Dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance, yaptırıma hedef olan Rus müşterilerinin hesabını işleme kapatacağını fakat Rus vatandaşların tamamının hesaplarını dondurmayacağını açıkladı.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, dün yaptığı çağrıda büyük kripto para işlem platformlarının Rusların dijital cüzdan adreslerini bloklamasını istemişti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra ABD, İngiltere ve Kanada cumartesi günü yeni yaptırımlar açıklayarak, bazı Rus bankalarının uluslararası SWIFT ödeme sistemine erişimini engellemişti.
Binance şirket sözcüsü, "Yaptırım listesindekilerin hesaplarını (eğer Binance hesapları varsa) blokluyoruz ve tüm yaptırımların tamamıyla yerine getirilmesini sağlıyoruz" dedi.
''FİNANSAL ÖZGÜRLÜK SAĞLAMAK İÇİNDİR''
Binance'in diğer bir temsilcisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Tek taraflı olarak milyonlarca masum insanın hesabını dondurmayacağız. Kriptolar dünya genelindeki insanlara daha büyük finansal özgürlük sağlamak içindir" dedi.
113 BİNE AŞKIN ÜYE BULUNUYOR
Rusya, Binance için büyük pazar olarak görülüyor. Binance'in Rusça Telegram kanalında 113 bine aşkın üye bulunuyor. Binance, 2019'dan beri Advcash dijital ödeme şirketi üzerinden kullanıcılarına ruble mevduatı yatırma ve çekme olanağı sağlıyor.
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