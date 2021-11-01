Son dakika: Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı

Binance, kripto para çekim işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:01
Son dakika: Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi. 

Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. 



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