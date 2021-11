Son dakika: Binance, para çekim işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi.

Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

We have temporarily disabled all crypto withdrawals on https://t.co/QILSkzx7ac due to a large backlog.



Rest assured our team is working on it with top priority.



Thank you for your patience and apologies for any inconvenience caused.