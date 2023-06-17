Binance'den kriz: İşten çıkarmalar başladı

Kripto para denince akla gelen Binance'den krizler sürüyor. Binance, ABD’li düzenleyici kurumların şirket aleyhine dava açmasının ardından yaklaşık 50 kişiyi işten çıkardı.

Reuters
Yayınlanma: 17.06.2023 - 09:42
Binance'den kriz: İşten çıkarmalar başladı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e ve kurucusu Changpeng Zhao’ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmıştı. SEC, Binance’in ABD’deki varlıklarının dondurulması talebinde de bulunmuştu.

Binance, ABD’deki davalar nedeniyle dün bu ülkedeki dolar cinsinden para yatırma işlemlerini askıya aldığını ve bankacılık ortaklarının para çekme işlemlerini de 13 Haziran itibariyle durdurmaya hazırlandığını duyurmuştu.

Binance şimdi de, ABD iştirakinden çalışanları işten çıkarmaya başladı.

SEC’in Binance’a dava açmasından sonra yaklaşık 50 kişinin işine son verildi. İşten çıkartılanların arasında Binance’ın hukuk, uyum ve risk departmanlarındaki çalışanlar da var.


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