Bingöl’de örnek bir kalkınma modeli

Yayınlanma: 22.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.10.2024 - 04:00

Sözleşmeli çiftçilik, 1000’i aşkın istihdam, üniversite ile işbirliği, süt hayvancılığı araştırma merkezi, iş garantili staj imkânları, besi çiftçiliği yatırımları. Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Kamil Taşçı tarafından 2 yıl süren bir araştırma sonucu hazırlanan bölgesel etki raporunun çıktıları çarpıcı.

İşte öne çıkan detaylar:

2019 yılında Bingöl ekonomisinde tarımın payı yüzde 14 düzeyinde iken, 2033 yılı itibarıyla bu oran yüzde 36.8’e yükselecek.

MODEL BAŞARILI

Bingöl, Türkiye’de fert başı GSYH bakımından 73’üncü sıradaki konumundan, 35 sıra birden yükselerek 38’inci sıraya gelecektir.

Şimdiden 800’ü aşkın çalışanı bulunan entegre tesisi Sütaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Duygu Yılmaz ile birlikte gezdik. 13 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu yatırımı anlatan Yılmaz “Bölgede 6 yıldır üreticilerimizle sözleşmeli yem bitkileri üretimi yapıyoruz. Sadece 2023 yılında üreticilerimize 247.4 milyon TL ödedik” diyor.

Tesisin en önemli özelliği her atığı değerlendirmesi. Yılmaz “tüm organik atıklar 6,4 MWh kapasiteli biyogaz tesislerimizde işlenerek elektrik ve ısı enerjisi (buhar) üretiliyor. Çıktılarından günde 80 ton organik gübre üretilerek tarlaların yapısının iyileştirilmesi sağlanıyor” diyor.