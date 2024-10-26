Bir buçuk metrekarelik dükkanında baba ve dede mesleğini yaşatıyor
Gaziantep’te yaşayan Ahmet Telefoncu, yarım asırdır dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan tenekecilik mesleğini bir buçuk metrekarelik dükkanında sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ağabey Baran Güran geri adım attı!
- 'Gerekirse can alıp can vereceğiz'
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı
- TUSAŞ'a saldırı üstlenildi
- Ekici'ye eşinin siparişini götüren çiçekçi konuştu
- Teröristlerin kahvaltı yaptığı işletmenin sahibi konuştu
- TUSAŞ önünde 'Öcalan' açıklaması
- Operasyon süreci böyle gerçekleşti!
- 15 Temmuz'un kilit ismi mi?
- İşte Narin'in cinayetten 1 saat önceki görüntüleri!