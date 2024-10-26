Bir buçuk metrekarelik dükkanında baba ve dede mesleğini yaşatıyor

Gaziantep’te yaşayan Ahmet Telefoncu, yarım asırdır dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan tenekecilik mesleğini bir buçuk metrekarelik dükkanında sürdürüyor.

Bir buçuk metrekarelik dükkanında baba ve dede mesleğini yaşatıyor
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 09:41

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler