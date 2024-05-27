Bir cips keyfimiz vardı... Ona da zam yolda!

Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:25

Güncelleme: 27.05.2024 - 13:25

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere de 1 Haziran'dan itibaren zam geleceğini açıkladı.

Buna göre cips fiyatlarında 5 ile 10 lira arası bir artış olacak. Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükseltilirken, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.

Dündar, kolaya zam geleceğini duyurmuştu. Erol Dündar'ın aktardığı bilgilere göre, 1 Haziran'dan 25 TL'ye satılan 0.33 mililitrelik kola fiyatları yüzde 20 zamlanarak 30 liraya yükselecek. 1 litrelik Sprite, Coca Cola ve Fanta fiyatları ise 30 liradan 35 liraya çıkarılacak.