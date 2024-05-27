Bir cips keyfimiz vardı... Ona da zam yolda!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkollü içecek, kola ve meyve suyundan sonra cips fiyatlarına da zam geleceğini duyurdu. En büyük boy cips fiyatı 55 TL, parti cips fiyatları ise 40 TL olacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar Fritos, Doritos, Ruffles marka cipslere de 1 Haziran'dan itibaren zam geleceğini açıkladı.
Buna göre cips fiyatlarında 5 ile 10 lira arası bir artış olacak. Eski fiyatı 45 lira olan mega boy cipsler 55 liraya yükseltilirken, diğer boydaki cipslerde yapılacak artış 5 lira ile sınırlı kalacak.
Dündar, kolaya zam geleceğini duyurmuştu. Erol Dündar'ın aktardığı bilgilere göre, 1 Haziran'dan 25 TL'ye satılan 0.33 mililitrelik kola fiyatları yüzde 20 zamlanarak 30 liraya yükselecek. 1 litrelik Sprite, Coca Cola ve Fanta fiyatları ise 30 liradan 35 liraya çıkarılacak.
1 Haziran itibari ile Fritos, Doritos, Ruffles,— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 25, 2024
Guruplarına zam geçişi var zam yağmuru devam ediyor #ZamGeldi pic.twitter.com/U4GondNQS5
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