Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?
Memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca memur, SSK ve Bağ-kur emeklileri tarafından sorgulanıyor. Kurban Bayramına kısa bir zaman kala, bayram hazırlıklarını tamamlamak isteyen yurttaşlar, memur ve emekli maaşı ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?
Haziran ayı memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'na sayılı gün kala sorgulanıyor. Kurban Bayramı'nın emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi sebebiyle milyonlarca emekli, maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki, Memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce yatar mı?
MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Haziran ayı memur maaşlarının ne zaman yatırılacağı, bayram öncesi maaşlarını almak ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.
Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Fakat ayın 15'inin cumartesi gününe denk gelmesi ve bayram arefesi olması nedeniyle memur maaşlarının 10-14 haziran haftasında yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Emekli maaşları her ayın 17’si ile 26’sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.
Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.
Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.
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