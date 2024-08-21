Bir dönemin tekstil devinin iki markası daha özelleştirme ile satılacak

Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:32

Güncelleme: 21.08.2024 - 10:39

Sümerbank 1987 yılında özelleştirme kapsamına, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Yasa’nın ilgili düzenlemesi ile de özelleştirme programına alındı. Sümerbank adı önce Sümerbank Holding A.Ş. ve sonra Sümer Holding A.Ş. olarak değiştirildi. Holdingin özelleştirme kapsamına alındığı tarihten bugüne kadar; 15 bağlı ortaklık ve şirket, 47 işletme, 45 iştirak hissesi, 1 marka, 3 tesis, 6 yarım kalmış tesis, 390 mağaza özelleştirildi.

Özelleştirme programındaki kuruluşlardan; KÖYTEKS-Köyteks Yatırım Holding A.Ş., AKSANTAŞ-Akdeniz Sanayi ve Ticaret İşletmeleri A.Ş., Türkiye Yapağı Tiftik A.Ş., TZDAŞ-Türkiye Zirai Donatım A.Ş., TÜMOSAN-Türk Motor Sanayi A.Ş., TURBAN-Turizm A.Ş., TÜGSAŞ-Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş, TDÇİ-Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri A.Ş., SÜMERHALI-Sümer Halıcılık ve El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve TTA Gayrimenkul A.Ş. gibi şirketler holding ile birleştirilerek tüzel kişilikleri sona erdirilmişti. Holdingin kendi varlıklarından kalanlar ile birleştirilen şirketlerden gelen atıl taşınmazların, iştirak hisselerinin, markalarının ve diğer varlıklarının özelleştirme işlemleri devam ediyordu.

İHALE SATIŞI DUYURULDU

Dün yeni bir özelleştirme duyurusu yayımlandı. Sümer Holding’e ait iki markanın ihaleyle satışının yapılacağı duyuruldu. Buna göre, Sümer Holding’in “Bursa Merinos (Türk Malı)” ile “Merinos” markaları satış yöntemiyle özelleştirilecek. Markalara ilişkin ihale şartnamesi bedeli Bursa Merinos için 20 bin lira, Merinos için 30 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 300 bin lira ile 3 milyon lira olarak belirlendi. Markalar için 12 Eylül’e kadar son teklif verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulüyle gerçekleştirilecek. Daha sonra pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla ihaleler sonuçlandırılacak.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar, yatırım fonları ile belgelerinde gayri maddi hak edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek.

İHALEYE YABANCILAR DA KATILABİLECEK

Teklifler TL cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 46 (yüzde kırk altı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacak. İhalelere yabancılar da katılabilecek.