Bir 'güncelleme' daha! Avrasya geçiş ücretlerine dev zam

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:58

Güncelleme: 25.10.2023 - 11:03

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü ücretlerine zam geldiğini duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “2023 yılında ücretleri artırmayacağız” açıklamasına rağmen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldı.

KGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre, 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren otoyol ve köprü ücretleri tarifesi şu şekilde olacak:

Bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi.

25 Ekim itibarıyla Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL’den 80 TL’ye, minibüsler için 79,50 TL’den 120 TL’ye, motosikletler için 10 TL 35 kuruştan 31 TL 20 kuruşa çıktı.

Gece geçişlerde yüzde 50 indirim uygulanacak.