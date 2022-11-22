Bir kripto şirketi daha iflas bayrağını çekebilir

22 Kasım 2022 Salı, 10:08

Kripto varlık piyasası, FTX'in iflasının yarattığı depremin artçı şoklarını hissetmeye devam ederken, bir başka şirketin iflası daha gündeme geldi. Dijital varlık aracı kurumu Genesis'in fon olmadan iflas bayrağını çekeceği ifade edildi.

Kripto varlık piyasası güç durumdaki şirketlerin etkisiyle zor bir dönemden geçiyor.

FTX'in iflas sürecinin ardından bir şirketin daha iflas yolunda olduğu belirtildi. FTX'te yaşananların ardından çekimleri askıya alan dijital varlık aracı kurumu Genesis'in fon olmadan iflas edeceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Kaynaklar şirketin kredi birimi için yeni finansman arayışında olduğunu ve bu çabaların sonuçsuz kalması durumunda potansiyel yatırımcılarını iflas başvurusu yapacağı yönünde uyardığını belirtti.

1 MİLYAR DOLARLIK FON ARAYIŞINDA

Kaynaklar şirketin 1 milyar dolarlık fon arayışında olduğunu ifade etti. Şirketin bu fon arayışında şu ana kadar başarılı olamadığı ve başarısız girişiminde sektörün balinası Binance’in de kapısını çaldığı belirtildi.

FTX hesabında 175 milyon doları kalan Genesis 10 Kasım'dan itibaren çekimleri durdurmuştu.

Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Genesis sözcüsü derhal iflas başvurusunda bulunma yönünde bir planları olmadığını söyledi.

FTX'İN ARDINDAN GÜNDEME GELMİŞTİ

Şirket FTX krizinin ortaya çıkmasıyla çekimleri askıya alarak piyasadaki endişeleri bir kat daha artırmıştı.

Geçici CEO olarak görev yapan Derar Islim'e göre para çekme talepleri, firmanın borç verme kolu olan Genesis Global Capital'deki mevcut likiditeyi aştı. Islim, Genesis'in yeni finansman sağlamak da dahil olmak üzere olası tüm seçenekleri araştırmak için danışmanlar tuttuğunu ve kredi verme işi için bir plan sunacağını söylemişti.

Genesis'in spot ve türev alım satım ve saklama işlerinin "tamamen faal durumda kalacağını" söyleyen Islim'e göre, mevcut durum yalnızca borç verme işini etkileyecek.