Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Söz konusu zam yarından itibaren geçerli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 18:30
Bir sigara grubuna daha zam geldi!
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Sigaraya bir kez daha zam geldi.

Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.

Gruba 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.


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