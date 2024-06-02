Bir sigara grubuna daha zam geldi!
Bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Söz konusu zam yarından itibaren geçerli olacak.
Sigaraya bir kez daha zam geldi.
Zam haberini Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu.
Gruba 3 lira zam gelirken, en düşük fiyattaki sigarası 66 lira, en yüksek fiyattaki sigarası ise 70 liraya yükseldi.
Bir #sigara gurubuna yarında geçerli olmak üzere 3 ? #ZamGeldi ÖTV öncesi zamlar gelmeye başladı. pic.twitter.com/PZ2IqXdbDD— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) June 2, 2024
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